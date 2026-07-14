Рада в очередной раз продлила действие военного положения и мобилизации

Верховная Рада еще на 90 дней продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать до 31 октября 2026 года.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

Законопроект №15401 о продлении военного положения поддержали 313 депутатов, а №15402 о продлении мобилизации – 311.

Документы вступят в силу с 2 августа и будут действовать до 31 октября 2026 года.

Как известно, это уже двадцатое продление действия военного положения и общей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца.

В прошлый раз военное положение и мобилизацию в Украине были продлены Верховной Радой 28 апреля.

Какие ограничения действуют во время военного положения – на инфографике «Слово и дело». Также мы собрали прогнозы политиков относительно продолжительности войны в 2026 году.

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