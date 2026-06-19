Хакеры разработали копию «Резерв+» и помогли тысячам «уклонистов» избежать мобилизации

Служба безопасности Украины и киберполиция разоблачили хакерскую группировку, которая создала фейковую копию приложения «Резерв+» и за деньги продавала военнообязанным возможность незаконно изменять учетные данные и формировать поддельные электронные документы для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщили в СБУ.

16 июня 2026, 15:04 Правоохранители разоблачили еще 11 схем уклонения от мобилизации в разных регионах Правоохранители задержали организаторов махинаций, которые за деньги помогали военнообязанным получать фиктивные документы для отсрочки или незаконно выезжать за границу.

Спецоперацию провели в Киеве, Ровно и Черкассах. По данным следствия, киберпреступники разработали полноценный клон государственного приложения, который визуально и функционально имитировал официальный сервис Министерства обороны Украины.

Правоохранители установили, что доступ к фейковому приложению был платным – 1200 гривен в месяц. После оплаты пользователи получали возможность авторизоваться в электронном кабинете и самостоятельно изменять свои военно-учетные данные. В частности, в системе можно было незаконно «вносить» информацию об отсрочке от призыва и другие изменения, которые не соответствовали реальным данным военного учета.

В дальнейшем сгенерированные в приложении фейковые электронные документы военнообязанные использовали во время проверок сотрудниками ТЦК и Национальной полиции, пытаясь таким образом избежать мобилизации.

По информации СБУ, в поддельном сервисе было зафиксировано более 4 тысяч регистраций пользователей, которые воспользовались или пытались воспользоваться незаконной схемой.

Во время обысков по местам проживания фигурантов в трех городах изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации, банковские карты и SIM-карты с доказательствами противоправной деятельности. Отдельно правоохранители заблокировали работу фейкового приложения.

Двум задержанным уже сообщено о подозрении. Им инкриминируют воспрепятствование законной деятельности ВСУ в особый период и подделку документов и их использование, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Санкция статей предусматривает до 8 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех участников и полного круга причастных к схеме.

Напомним, в мае в Киеве правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в организации схемы незаконной переправки военнообязанных за границу через оформление фиктивной инвалидности за 25 тысяч долларов.

А накануне Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальная полиция разоблачили еще 11 схем незаконного уклонения от мобилизации. Правоохранители задержали организаторов махинаций, действовавших в разных областях Украины.

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