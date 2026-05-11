Одна из стран Европы готовит выплаты для беженцев из Украины за возвращение домой

Общество
Читати українською
Ирландия готовит программу добровольного возвращения украинских беженцев с финансовой помощью после выезда из страны. Украинцам могут компенсировать дорогу и предоставить выплаты на реинтеграцию.
Getty Images

Правительство Ирландии разрабатывает новую программу для украинских беженцев, которая предусматривает финансовую помощь тем, кто согласится вернуться в Украину после завершения действия временной защиты.

Об этом пишет The Times.

Сколько украинских детей находятся в Европе, спасаясь от войныБольше всего украинских детей, имеющих статус временной защиты, находятся в Польше и Германии. Подробнее – на инфографике.

Основную часть выплат украинцы смогут получить только после фактического возвращения домой и постоянного выезда из Ирландии.

Программа возвращения будет добровольной и будет действовать ограниченное время после завершения действия европейской директивы о временной защите. В то же время в правительстве подчеркивают, что реализация плана будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и начала масштабного восстановления страны.

По информации источников, украинцам могут компенсировать расходы на дорогу, в частности авиабилеты, а после возвращения предоставить отдельную финансовую помощь для реинтеграции и обустройства жизни в Украине.

Также Ирландия участвует в обсуждении общеевропейского механизма добровольного возвращения украинцев, который могут запустить уже в этом году в тестовом формате. Ожидается, что полноценная программа ЕС начнет действовать до марта 2027 года.

В правительстве Ирландии опасаются, что после завершения временной защиты часть украинцев может перейти в систему международной защиты, что создаст дополнительную нагрузку на социальную систему страны.

Кроме того, власти готовят постепенное сокращение части программ поддержки для украинцев. Уже в октябре выплаты по программе Accommodation Recognition Payment планируют уменьшить с 600 до 400 евро в месяц.

Однако в Ирландии думают над новым механизмом, который позволит отдельным украинцам остаться в Ирландии после завершения действия временной защиты, вероятно, по модели трудовых видов на жительство.

Напомним, правительство Ирландии готовит отмену программы размещения украинцев в отелях и других коммерческих объектах. Из-за этого тысячи украинских беженцев могут остаться без бесплатного жилья уже этой осенью.

Как известно, в прошлом году срок пребывания в государственном жилье сократили с 90 до 30 дней. Однако в 2026 году Ирландия все же планирует увеличить финансирование программ поддержки как для беженцев, так и для соискателей убежища.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Помощь Беженцы Ирландия Война
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Японии открыли лабораторию без людей: медицинские опыты там проводят роботы
Антарктическая станция стала частью военной стратегии Украины – Politico
Почему в мае уменьшили субсидию: объяснение ПФУ
Премьер Британии пытается удержать пост после поражения лейбористов на местных выборах
Одна из стран Европы готовит выплаты для беженцев из Украины за возвращение домой
Отпуск для военных по семейным обстоятельствам: как оформить и сколько дней дают
США проводят масштабную воздушную разведку возле Кубы – СМИ
Наступление рф замедлилось до самых низких темпов с 2023 года: NYT назвали возможные причины
итогиУкраина передала рф списки пленных, а Мадяр стал премьер-министром Венгрии. Главное за выходные
Глава Минобороны Латвии подал в отставку из-за дронов, нарушивших воздушное пространство
Больше новостей