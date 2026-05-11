Одна из стран Европы готовит выплаты для беженцев из Украины за возвращение домой

Правительство Ирландии разрабатывает новую программу для украинских беженцев, которая предусматривает финансовую помощь тем, кто согласится вернуться в Украину после завершения действия временной защиты.

Об этом пишет The Times.

Основную часть выплат украинцы смогут получить только после фактического возвращения домой и постоянного выезда из Ирландии.

Программа возвращения будет добровольной и будет действовать ограниченное время после завершения действия европейской директивы о временной защите. В то же время в правительстве подчеркивают, что реализация плана будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и начала масштабного восстановления страны.

По информации источников, украинцам могут компенсировать расходы на дорогу, в частности авиабилеты, а после возвращения предоставить отдельную финансовую помощь для реинтеграции и обустройства жизни в Украине.

Также Ирландия участвует в обсуждении общеевропейского механизма добровольного возвращения украинцев, который могут запустить уже в этом году в тестовом формате. Ожидается, что полноценная программа ЕС начнет действовать до марта 2027 года.

В правительстве Ирландии опасаются, что после завершения временной защиты часть украинцев может перейти в систему международной защиты, что создаст дополнительную нагрузку на социальную систему страны.

Кроме того, власти готовят постепенное сокращение части программ поддержки для украинцев. Уже в октябре выплаты по программе Accommodation Recognition Payment планируют уменьшить с 600 до 400 евро в месяц.

Однако в Ирландии думают над новым механизмом, который позволит отдельным украинцам остаться в Ирландии после завершения действия временной защиты, вероятно, по модели трудовых видов на жительство.

Напомним, правительство Ирландии готовит отмену программы размещения украинцев в отелях и других коммерческих объектах. Из-за этого тысячи украинских беженцев могут остаться без бесплатного жилья уже этой осенью.

Как известно, в прошлом году срок пребывания в государственном жилье сократили с 90 до 30 дней. Однако в 2026 году Ирландия все же планирует увеличить финансирование программ поддержки как для беженцев, так и для соискателей убежища.

