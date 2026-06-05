Взрыв в порту Румынии: ВМС Украины сделали официальное заявление

Военно-морские силы ВСУ заявили, что один из украинских морских дронов, выполняя задачи в Черном море, потерял управление и оказался у берегов Румынии.
Об этом пресс-служба ВМС ВС Украины официально заявила в своем Телеграм-канале.
Чрезвычайная ситуация произошла под влиянием средств РЭБ противника, объяснили в ВМС.
«При выполнении задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии», – говорится в заявлении.
Военные украинского подразделения, по данным пресс-службы, сразу сообщили всю необходимую информацию военно-морским силам Румынии для того, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения.
Как известно, сегодня утром в районе порта Констанца в Румынии произошел мощный взрыв, который был слышен на значительном расстоянии. Ряд медиа сообщил, что он мог произойти из-за детонации морского беспилотника.
Руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат уточнил, что взрыв произошел в 10:28 в районе 78-й причальной зоны порта Констанца. А утром, по его словам, около 06:00 было получено сообщение о возможном наличии морского дрона в портовой зоне.
Позже президент страны Никушор Дан заявил, что взрыв морского дрона в Констанце является одним из последствий войны россии против Украины, и сообщил, что никто не пострадал. Власти Румынии эвакуировали территорию и начали расследование обстоятельств инцидента.
«В настоящее время анализируются обстоятельства, при которых дрон попал в порт, и возможные дополнительные риски, а непосредственно ответственные органы будут сообщать о ходе расследования», – отметил он.
Дан подчеркнул, что Румыния будет сохранять повышенный уровень бдительности с учетом ситуации с безопасностью в регионе.
Напомним, в ночь на 29 мая во время очередного российского обстрела Украины в румынском городе Галац на жилую многоэтажку упал беспилотник рф. В результате падения прогремел взрыв, повлекший пожар в квартире на 10-м этаже.
В конце мая румынские специалисты завершили исследование обломков беспилотника. Результаты экспертизы подтвердили, что дрон был российского производства и принадлежал к типу «Герань-2».
Тем временем в НАТО отреагировали на событие, осудив действия рф, а также отметили, что находятся на постоянной связи с Бухарестом и отслеживают ситуацию.
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