В Румынии прогремел мощный взрыв в районе порта Констанца

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В районе порта Констанца произошёл мощный взрыв. Предварительно, он мог быть связан с морским беспилотником или взрывоопасным объектом.
Фото скріншот з соцмереж

В районе порта Констанца в Румынии произошёл мощный взрыв, который был слышен на значительном расстоянии.

Об этом сообщает Euronews Romania.

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за детонации морского беспилотника, однако эта версия на данный момент официально не подтверждена. Также предполагается, что инцидент мог быть связан со взрывоопасным объектом, обнаруженным в припортовой зоне.

Руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раед Арафат уточнил, что взрыв произошёл в 10:28 в районе 78-й причальной зоны порта Констанца. По его словам, утром около 06:00 было получено сообщение о возможном наличии морского дрона в портовой зоне.

После взрыва район был оперативно оцеплен правоохранительными органами и военными подразделениями. Проведена эвакуация людей с ближайших территорий, доступ к части порта временно ограничили.

Дело расследует прокуратура, а МВД Румынии проведет пресс-конференцию по этому поводу.

Напомним, в ночь на 29 мая во время очередного российского обстрела Украины в румынском городе Галац на жилую многоэтажку упал беспилотник РФ. В результате падения прогремел взрыв, который вызвал пожар в квартире на 10-м этаже.

31 мая румынские специалисты завершили исследование обломков беспилотника, который в ночь на 29 мая упал на жилой дом в городе Галац. Результаты экспертизы подтвердили, что дрон был российского производства и относился к типу «Герань-2».

Тем временем в НАТО отреагировали на событие, осудив действия РФ, а также отметили, что находятся на постоянной связи с Бухарестом и отслеживают ситуацию.

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