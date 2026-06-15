ВАКС обязал эксперта установить стоимость авто полицейского из Одесской области

Высший антикоррупционный суд назначил экспертизу по определению стоимости двух автомобилей заместителя начальника Управления стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции Александра Ороса.

Такое решение 5 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить в гражданском деле по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры к (Оросу Александру Михайловичу, Оросу Михаилу Михайловичу, Орос Надежде Петровне и Струтинской Валентине Ивановне – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства транспортно-товароведческую экспертизу 2011 года выпуска и автомобиля Mercedez-Benz GLE 350D 2017 года выпуска», – говорится в решении.

Суд задал перед экспертами такой вопрос: какова минимальная рыночная стоимость автомобилей по состоянию на 19 сентября 2020 года и 20 февраля 2021 года? Проведение экспертизы поручили экспертам Центра судебной и экспертных исследований.

Как известно, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск о конфискации активов замначальника УСР Одесской области Ороса. По данным прокурора, в течение 2020–2021 годов матерью, отцом и тещей полицейского приобретены в частную собственность три автомобиля Lexus ES 250 2016 года выпуска, Mercedez-Benz GLK 220CDI 2011 г.в. и Mercedez-Benz GLE 350D 2017 г.в. общей стоимостью более 2,8 млн грн. Анализом доходов и расходов должностного лица, членов его семьи и родственников установлена ​​невозможность приобрести эти транспортные средства за счет законных доходов.

Напомним, САП подала иск о конфискации части стоимости квартиры тещи министра агрополитики Виталя Коваля. Речь шла о жилье в одном из киевских ЖК площадью 170,1 квадратных метра, в котором проживал министр вместе с семьей, хотя ее владельцем была его теща. Анализом доходов и расходов родственницы Коваля установлена ​​частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута полученными доказательствами.

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