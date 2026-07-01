Осужденный депутат из Одесской области обжаловал срок в колонии

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Кассационная инстанция открыла производство по жалобе осужденного местного депутата на обвинительный приговор.
фото: Facebook

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор, которым признали виновным депутата Белгород-Днестровского районного совета Одесской области Анатолия Хмельковского. Ему назначили наказанием 4 года лишения свободы.

Такое решение 25 июня принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным депутата Белгород-Днестровского райсовета Хмельковского и назначил ему наказанием 5 лет лишения свободы. Апелляционная палата ВАКС переквалифицировала преступление и уменьшила наказание до 4 лет заключения. Сам депутат подал кассационную жалобу.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе осужденного (Хмельковского – ред.) на приговор Высшего антикоррупционного суда от 12 августа 2025 года и определение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 2 апреля 2026 года относительно него», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Белгород-Днестровского райсовета. По версии следствия, подозреваемый склонил местного предпринимателя к предоставлению 450 тысяч долларов депутатам и главе поселкового совета Одесского района, чтобы получить землю в аренду с правом приватизации под застройку. Депутат райсовета был разоблачен сразу после получения им первой части оговоренных средств, а именно 10 000 долларов.

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НАБУ САП коррупция Депутат Одесская область Приговор Высший антикоррупционный суд
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