В Киеве задержали агентов ФСБ, которые активировали более 70 терминалов Starlink для россиян

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве двух агентов ФСБ, которые по заданию российских спецслужб незаконно регистрировали и активировали терминалы Starlink для нужд вооруженных формирований страны-агрессора.

Об этом сообщили в СБУ.

5 февраля 2026, 16:58 Падение Starlink: российская армия остается без связи Из-за верификации терминалов Starlink российская армия получила проблемы со связью на фронте.

По данным следствия, фигурантами оказались двое безработных жителей Киева, которых российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы с предложениями «легкого заработка». Сначала они оформляли терминалы на себя, а затем использовали поддельные украинские документы для их активации.

Для обхода процедуры верификации агенты привлекли работника одного из почтовых отделений, который помогал им регистрировать спутниковые системы.

Всего злоумышленники активировали 76 терминалов Starlink, которые россия планировала использовать для корректировки ракетных и дроновых ударов по Украине, а также для выявления украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых по местам жительства. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ. Все незаконно зарегистрированные терминалы Starlink были заблокированы.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала в Одессе еще одного агента рф, который по заказу российских спецслужб регистрировал спутниковые терминалы Starlink для незаконного использования военными государства-агрессора.

А в мае СБУ задержала в Киеве дезертира, который действовал в интересах российских спецслужб и незаконно регистрировал терминалы Starlink для дальнейшего использования в интересах страны-агрессора.

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