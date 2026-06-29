ВАКС продлил арест подозреваемому судье из Одесщины

**Высший антикоррупционный суд продлил до 21 августа срок содержания под стражей судьи Ренийского районного суда Одесской области Ивана Бошкова, но уменьшил залог с 1 млн грн до 500 тысяч грн.

Такое решение 23 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд взял под стражу судью Бошкова с альтернативой 2 млн грн залога. Позже ВАКС продлил до 29 июня арест Бошкова, но уменьшил залог до 1 млн грн. Детектив Национального антикоррупционного бюро просил продлить арест еще на два месяца.

«Продлить срок меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому (Бошкову – ред.) до 21 августа 2026 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 500 000 грн», – говорится в решении.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении судье Ивану Бошкову. По версии следствия, он получил 800 евро и 300 долларов неправомерной выгоды за решение по делу о контрабандных сигаретах. Как установили следователи, в Ренийский райсуд поступили материалы в отношении водителя, у которого изъяли табачные изделия без акцизных марок. Кроме административной ответственности, суд должен был решить и судьбу изъятого товара. Судья Бошков настаивал на передаче денег в обмен на положительное решение.

Напомним, 29 марта 2023 года НАБУ и САП разоблачили судью Киевского райсуда Одессы Людмилу Салтан «на горячем». По данным следствия, служитель Фемиды получила средства от гражданина за принятие положительного решения по гражданскому делу в его пользу. Ее разоблачили сразу после получения неправомерной выгоды.

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