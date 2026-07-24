ВМС впервые в истории получили право управлять силами НАТО

Впервые в истории Военно-морские силы ВСУ получили право управлять соединениями Альянса по ликвидации минной опасности на море.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ в соцсетях 24 июля.

«В ходе украинско-американских учений «Си Бриз 2026» штаб противоминных действий успешно прошел оценивание второго уровня по стандартам НАТО (NATO Evaluation Level, NEL-2). По результатам длительных проверок подразделение получило оценку – «Полностью способен к выполнению миссии» (Mission Capable)», – говорится в сообщении ВМС.

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Как пояснили в ВМС, оценивание NEL-2 предусматривает проверку не только совместимости подразделения, но и его полной операционной способности.

«Успешное прохождение этого уровня подтверждает, что подразделение способно выполнять боевые задачи по стандартам сил Объединенного командования НАТО по операциям (Allied Command Operations Forces Standards)», – заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что впервые в истории современного военного флота Украины подразделение официально включено в систему управления соединениями НАТО по ликвидации минной опасности на море.

«То есть отныне Украина имеет подтвержденную Альянсом способность осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне до Постоянной противоминной группы НАТО включительно, а также выполнять весь спектр миссий противоминной борьбы на море», – говорится в сообщении ВМС.

Также там уточнили, что этот процесс длился в течение трех лет после начала полномасштабного вторжения рф. За это время украинские военные моряки проходили подготовку, внедряли доктрины Альянса и обретали необходимые способности.

«Гордимся нашими военными моряками! Полученный опыт бесценен, ведь впереди еще много работы по очистке Черного и Азовского морей», – подытожили в ВМС.

Напомним, недавно бойцы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили в море сразу три морских безэкипажных катера войск российской федерации.

Также в июне Военно-морские силы Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по военному объекту Черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе.

А еще стало известно, что Нидерланды передали еще один противоминный корабль Военно-Морским Силам ВС Украины в рамках Коалиции морских возможностей.

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