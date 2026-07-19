СБС ударили по 13 подстанциям и четырем судам рф

В ночь на 19 июля Силы беспилотных систем ВСУ атаковали 59 российских целей. Под удар попали 13 энергоузлов на оккупированных территориях и четыре судна теневого флота рф в Черном море.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный под позывным Мадяр.

18 июля 2026, 10:17 Силы беспилотных систем поразили еще 13 судов «теневого флота» рф Силы беспилотных систем Украины в рамках операции «Молочка» поразили еще 13 судов российского «теневого флота» в Черном и Азовском морях.

По его словам, в Черном море украинские дроны поразили два танкера, сухогруз и плавучий кран.

Еще 13 ударов пришлись на подстанции и энергоузлы на временно оккупированных территориях. Девять из них расположены в Крыму.

Местный Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал, что примерно со второго часа ночи на полуострове были слышны стрельба и взрывы.

После этого в ряде населенных пунктов начали фиксировать перебои с электроснабжением и мобильным интернетом.

Кроме объектов в Крыму, беспилотники ударили по подстанциям в Широком в Херсонской области, Белой Горе и Безгиновом в Луганской области, а также в Землянках в Донецкой области.

«Мигало в Керчи, Старом Крыму, Ялте, Судаке, Бердянске, Еди-Кую, Понизовке, Щебетовке, Зеленом Яру, Широком и других населенных пунктах», – отметил Бровди.

Всего в течение ночи подразделения СБС отработали по 59 целям.

Напомним, в ночь на 17 июля «Птицы Мадяра» поразили еще 12 судов российского «теневого флота», а за треть месяца военным удалось «обезвредить» более 100 «теневых судов» флота российской федерации.

Также 14 июля ударные дроны атаковали Севастополь и поразили Балаклавскую ТЭС.. В части Севастополя исчез свет.

А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько регионов россии, в том числе и Московскую область. В результате атаки в Ногинске вспыхнула нефтебаза, а в Электростали возник пожар на одном из крупнейших логистических комплексов Wildberries.

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