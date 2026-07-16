Морские дроны СБУ поразили два подсанкционных танкера рф с нефтью в Черном море

Бойцы СБУ совместно с Военно-морскими силами поразили в Черном море «теневые танкеры» рф «Louise 1» и «Banda».

Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Служба безопасности Украины в Телеграм-канале.

Пораженные суда находятся под санкциями Украины и были задействованы в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Танкер «Louise 1», по данным СБУ, вывозил продукцию из российских портов Балтийского и Черного морей, выключая систему автоматической идентификации. Только в 2026 году он перевез почти 3 млн тонн российской нефти марки Urals.

Танкер «Banda» транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск, Находка.

«Во время атаки морских дронов СБУ авиация врага пыталась работать по морским дронам «Мамай»: стреляла из пулеметов и сбрасывала бомбы, но безрезультатно», – добавили в СБУ.

В ведомстве также отметили, что поражение судов «теневого флота» – это системное лишение Кремля денег на войну. Поскольку именно такие танкеры, вопреки международным санкциям, перевозят российскую нефть и наполняют бюджет государства-агрессора миллиардами долларов.

«Поэтому каждый удар по «теневому флоту» – это прямой удар по способности рф продолжать агрессию. А каждое такое судно, как элемент военной машины рф, является законной целью», – добавили правоохранители.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины вывела из строя танкер «Blue» «теневого флоту» российской федерации, который находился вблизи временно оккупированной Ялты.

Также недавно Служба безопасности Украины задержала российского информатора среди военнослужащих Военно-Морских Сил ВСУ, который готовил передачу данных для планируемого удара рф по украинским морским дронам «Sea Baby» и «Magura».

А в июне бойцы СБУ ударили по двум кораблям и парому оккупантов в Керчи. Тогда там вспыхнул масштабный пожар.

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