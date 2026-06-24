СБУ задержала бывшего военного, который корректировал российские удары по Одессе

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области агента ФСБ – бывшего военнослужащего ВСУ, который собирал разведданные об украинских военных объектах и помогал россиянам готовить удары по Одессе.

Об этом сообщили в СБУ.

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По данным следствия, бывший военнослужащий ВСУ после увольнения со службы в 2005 году поселился в Одессе и впоследствии был завербован российской спецслужбой. После начала полномасштабной войны мужчина вышел на связь со своим бывшим подчиненным, который сейчас командует батальоном в составе российской мотострелковой бригады, воюющей на Покровском направлении.

Мужчина предложил помогать россиянам в наведении ракетных и дроновых ударов по Одессе. После этого российский военный передал информацию в ФСБ, где предателя взяли в разработку и впоследствии завербовали.

По заданию вражеской спецслужбы агент собирал данные о расположении украинских военных подразделений и оборонных предприятий, которые могли стать целями для атак рф. Среди приоритетных целей оккупантов были подразделения ПВО, защищающие Одесскую область, а также компании, выполняющие оборонные заказы, в частности производящие дроны.

Для сбора информации мужчина использовал собственные связи среди бывших и действующих военных, у которых пытался скрытно узнавать необходимые данные. Также он лично проводил доразведку возле потенциальных целей и передавал ФСБ информацию о движении судов в прибрежной зоне и заходах в Одесский порт.

Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его деятельности и приняли меры для защиты украинских объектов. Во время задержания по месту жительства у него изъяли телефон, который он использовал для сбора разведданных и связи с представителями ФСБ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре российскую агентку-корректировщицу, которая помогала оккупантам готовить ракетно-дроновые атаки по городу.

А в начале июня в Полтаве разоблачили и задержали еще одного российского информатора, который собирал координаты украинских военных объектов для дальнейших ракетно-дроновых ударов.

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