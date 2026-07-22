Рф ввела режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на складе Wildberries

Национальная безопасность
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В Невинномысске Ставропольского края введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня из-за масштабного пожара на складах Wildberries.
Фото: Astra

Местные власти российской федерации ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня в Невинномысске Ставропольского края, где горят склады Wildberries.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

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«В Невинномысске в зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия», – написал Владимиров в Max.

Он добавил, что в результате атаки на склады есть пострадавшие, один из пяти раненых – госпитализирован. Для тушения пожара россия привлекла вертолеты.

Как известно, в результате атаки украинских БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс Wildberries. Основательница комплекса Татьяна Ким уточнила, что в Невинномысске и Краснодаре были атакованы логистические центры Wildberries.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение украинскими силами двух логистических центров в Краснодарском и Ставропольском краях россии, а также заявил об успешном поражении ряда целей в акваториях Черного и Азовского морей.

Также мы сообщали, что Силы обороны подбили российский истребитель МиГ-29 и поразили ЗРПК «Панцирь-С1» в Курской области. Кроме этого была атакована радиолокационная станция «Буссоль-С» в Херсонской области и склады оккупантов на ВОТ.

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