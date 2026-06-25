«На Аляске не было договоренностей»: Рубио прокомментировал заявления россиян о «духе Анкориджа»

Государственный секретарь США Марко Рубио отреагировал на заявления российских властей о том, что на саммите в американском Анкоридже якобы были достигнуты договоренности касательно завершения войны в Украине.

Заявление политика прозвучало во время брифинга 25 июня.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

«На Аляске не было никаких договоренностей. Было только предложение, но это так и не стало соглашением», – объяснил Рубио.

Глава Госдепа добавил, что Штаты «по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, чтобы обеспечить окончательное завершение войны в Украине».

«Именно это президент (Трамп – ред.) пытается сделать уже полтора года», – подытожил он.

Стоит отметить, что российские чиновники неоднократно апеллировали к «духу Анкориджа» в контексте возможных путей завершения войны против Украины. Так, недавно путин заявил, что якобы имеет договоренность с Дональдом Трампом касательно «компромиссного мирного плана», который, по его словам, был согласован во время саммита на Аляске.

Ранее в США призвали рф к немедленным переговорам и соглашению с Украиной. Соединенные Штаты заявили, что поддерживают Украину и её народ в защите суверенитета перед лицом российской агрессии.

Также прекратить войну и сесть за стол переговоров предлагал россии и президент Украины Владимир Зеленский.

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