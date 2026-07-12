В городах оккупированного Крыма после ночных взрывов массово пропал свет

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В ночь на 12 июля в оккупированном Крыму, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей произошел масштабный блэкаут. Перед отключением электроэнергии в Севастополе сообщали о взрывах.
фото: t.me/Crimeanwind

В ночь на 12 июля временно оккупированный Крым, а также захваченные территории Запорожской и Херсонской областей остались без электроснабжения. Перед масштабным блэкаутом в Севастополе сообщали о взрывах и объявлении воздушной тревоги.

Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУУкраина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

По данным мониторингового Telegram-канала «Крымский ветер», первыми о резких перепадах напряжения сообщили жители Симферополя. После этого электроэнергия начала пропадать в других городах полуострова и на оккупированных территориях юга Украины.

Около 00:38 в Севастополе после взрыва прозвучала сирена воздушной тревоги. Уже через несколько минут без света остались Алушта, Керчь, Ялта, Феодосия, а со временем – почти весь Севастополь и близлежащие населенные пункты.

По сообщениям канала, полностью были обесточены Симферополь и Севастополь, а также Геническ и Мелитополь. Частичные отключения зафиксировали в Бахчисарае. Мониторинговый ресурс также предположил, что под удар могла попасть Балаклавская теплоэлектростанция.

Позже жители сообщали о новых взрывах в районе Симферополя и мыса Фиолент в Севастополе.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что отключение электроэнергии связано с «перегрузкой электрических сетей за пределами региона». По его словам, ограничения якобы ввели, чтобы избежать более масштабной аварии в энергосистеме, а объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники питания.

Развожаев также опроверг предположения о том, что под ударом была Балаклавская ТЕЦ.

По состоянию на 3:50 свет в Крыму начал возвращаться.

Напомним, ранее бойцы Сил беспилотных систем нанесли точный массированный удар по стратегическому объекту магистральной электросети – подстанции 330 кВ «Симферопольская» в оккупированном Крыму.

Накануне стало известно, что в течение пяти дней Силы беспилотных систем поразили 48 танкеров российского «теневого флота». В частности, в ночь на 10 июля под удар попали 13 судов вблизи Крыма.

Между тем в временно оккупированном Крыму на фоне дефицита топлива якобы начались проблемы с наличными. О возможной нехватке рублей свидетельствуют ограничения, которые уже ввел российский госбанк ВТБ.

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