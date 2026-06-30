Британия готовит реформу армии, учитывая опыт войны в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 1 июля представит План оборонных инвестиций, который предусматривает одну из самых масштабных реформ британских вооруженных сил за последние десятилетия. Документ в значительной степени основан на опыте войны в Украине и меняет подход к развитию армии.

Об этом сообщает Politico.

2 июня 2026, 18:49 Перелом эпох: как дроны изменили войну и есть ли будущее у танков Украина сделала большой шаг вперед в работе с БПЛА, но списывать в утиль традиционные системы вооружения пока не стоит.

В британском Минобороны отметили, что страна берет за основу украинский опыт, сосредоточившись на принципе, при котором «дешевые системы уничтожают дорогие цели», а цикл внедрения новых технологий измеряется не годами, а неделями.

Реформа должна реализовать цели Стратегического оборонного обзора, опубликованного в прошлом году. В нем подчеркивалось, что после полномасштабного вторжения россии в Украину межгосударственные войны вновь стали реальностью для Европы.

Война в Украине, отмечает издание, продемонстрировала уязвимость дорогостоящих военных платформ, а также важность массового использования дешевых дронов и боеприпасов, автономных систем, искусственного интеллекта и быстрой адаптации к изменениям на поле боя.

Одним из главных решений станет пересмотр приоритетов развития Королевского флота. Вместо финансирования строительства до восьми новых эсминцев Type 83 и фрегатов Type 32 правительство инвестирует как минимум в шесть новых многоцелевых боевых кораблей Common Combat Vessel, которые будут координировать работу беспилотных морских и воздушных систем.

Изменения коснутся и Королевских военно-воздушных сил. План предусматривает запуск национальной программы Collaborative Combat Air, в рамках которой будут создаваться автономные боевые самолеты, способные действовать вместе с пилотируемой авиацией. Этот проект станет частью британско-итальянско-японской программы по созданию истребителя шестого поколения.

Отдельный акцент сделан на развитии беспилотников. На трансформацию этого направления правительство уже выделило 5 млрд фунтов стерлингов. В Минобороны подчеркнули, что примером для подражания стали примерно 200 тысяч дронов, которые Украина использует ежемесячно.

Также план предусматривает создание крупнейшего в Европе центра испытаний беспилотников и специальной группы, которая будет заниматься масштабированием их производства для британской армии.

Старший научный сотрудник аналитического центра RUSI Тим Вилласи-Вилси отметил, что ситуация является «несколько ироничной»: если в 2022 году Великобритания обучала украинских военных, то теперь именно Украина демонстрирует британцам, как нужно вести современную войну.

Напомним, в мае украинские операторы беспилотников во время учений НАТО в Швеции продемонстрировали эффективность боевого опыта, фактически «уничтожив» условные подразделения шведской армии в рамках учебного сценария.

Кроме того, сообщалось, что группировка «Хезболла» активно перенимает тактики, опробованные во время войны в Украине, и все чаще применяет оптоволоконные FPV-дроны для атак на израильские военные позиции и приграничные общины.

Также ранее СМИ писали о том, что после того как дорогостоящие системы противовоздушной обороны оказались неэффективными против дешевых иранских беспилотников, США, Израиль и страны Персидского залива начали интересоваться украинскими методами борьбы с дронами.

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