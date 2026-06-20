Венгрия отменила запрет на украинские медиа, введенный во времена Орбана

Правительство Петера Мадяра отменило запрет на украинские СМИ, введённый в своё время Виктором Орбаном. Это означает, что украинская община в Венгрии вновь сможет без ограничений получать новости на родном языке.

Об этом в Facebook сообщил министр социальных отношений и культуры Венгрии Золтан Тарр.

13 июня 2026, 15:20 Историческое соглашение между Венгрией и Украиной о нацменьшинстве вступило в силу – Мадяр Украина и Венгрия официально заключили соглашение об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерской общины в Закарпатье.

По его словам, решение о разблокировке украинских СМИ было принято совместно с Министерством иностранных дел страны.

Тарр напомнил, что запрет на украинские издания был введен в 2025 году в ответ на решение Украины ограничить деятельность отдельных венгерских СМИ. По его словам, речь шла об изданиях, которые, по мнению украинской стороны, нарушали журналистские стандарты, распространяли российскую пропаганду и нагнетали панические настроения в связи с возможной мировой войной.

«Нельзя путать СМИ, распространяющие российскую пропаганду, с настоящей, независимой прессой ни в Венгрии, ни на международном уровне. Свергнутое правительство постоянно работало над тем, чтобы копать рвы, и блокировка этих изданий не преследовала иной цели», – отметил министр.

Он добавил, что нынешнее правительство делает ставку на улучшение добрососедских отношений, что также должно положительно повлиять на положение венгерской общины за пределами страны.

Вопрос об отмене запрета власти Венгрии согласовали с представительницей украинского национального меньшинства Лилианой Грексой. По её словам, доступ к новостям на родном языке имеет большое значение как для украинской общины, так и для беженцев, проживающих в Венгрии.

Напомним, в начале июня Мадьяр заявил, что договорился с Украиной о расширении прав венгерского меньшинства Закарпатья. А 13 июня он сообщил, что историческое соглашение между Венгрией и Украиной о национальном меньшинстве вступило в силу.

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