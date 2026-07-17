Польша готовит новый правовой режим на случай войны

Министерство национальной обороны Польши работает над введением нового правового режима – состояния полной готовности государства к войне. Он должен позволить стране начать подготовительные мероприятия еще до официального введения военного положения.

Об этом в интервью Defence24 сообщил советник министра национальной обороны Польши Мацей Самсонович.

21 мая 2026, 17:13 Будет ли россия воевать с Европой – аргументы «за» и «против» Для нападения россии на НАТО есть достаточно весомых аргументов, но существует много причин, по которым оно не произойдет.

По его словам, соответствующий проект призван устранить пробел между функционированием государства в мирное время и введением военного положения.

«Мы также работаем над этим. Не хочу вдаваться в подробности. «Состояние полной готовности государства к войне» – так это называется в проекте», – отметил Самсонович.

Ожидается, что новый режим позволит заранее запускать процедуры, связанные с переброской войск, подготовкой критической инфраструктуры, транспортной системы и приемом войск союзников.

Сейчас документ находится на стадии внутренней проработки. Детали законодательной инициативы обнародуют после завершения согласований.

Кроме этого, польское Минобороны готовит отдельный законопроект относительно инвестиций, необходимых для укрепления обороны, военной мобильности и упрощения перемещения войск по территории страны. По словам Самсоновича, работа над этим документом уже находится на продвинутой стадии.

Напомним, ранее в Польше заявили, что россия может готовить провокации под чужим флагом, используя украинские беспилотники. В Варшаве предполагают, что Москва способна атаковать этими дронами как одну из стран НАТО, так и собственную территорию, чтобы найти оправдание для новой агрессии.

В частности, об угрозе провокаций со стороны говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.