Туск отреагировал на предупреждение для Польши о вооруженных провокациях со стороны рф

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна активно готовится к различным сценариям возможных вооруженных провокаций со стороны россии. По его словам, соответствующие предупреждения Варшава получила от разведывательных служб союзников по ЕС и НАТО.

Об этом Туск заявил 3 июля во время пресс-конференции в Варшаве, сообщает Polsat News.

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Комментируя информацию британского издания The Telegraph о том, что Соединенные Штаты предупредили Польшу о возможной «ограниченной во военном масштабе провокации» со стороны россии, глава польского правительства подтвердил, что такие данные поступали от союзнических разведок.

«Польша очень интенсивно готовится к различным сценариям», – подчеркнул Туск.

По его словам, ближайшие месяца могут стать особенно важными с учетом изменения характера войны в Украине.

«Никого не намереваюсь пугать, но ближайшие месяцы, также с учетом изменения характера войны в Украине, могут быть критическими. Особенно в странах Балтии эти опасения ощутимы. Не будем бояться, давайте готовиться, но не можем этого игнорировать. Мы осознаем угрозы, в частности благодаря информации от наших союзников», – сказал премьер-министр.

Он не уточнил, о каких именно возможных сценариях или сроках идет речь, однако подчеркнул, что польские власти внимательно следят за развитием ситуации в сфере безопасности и координируют свои действия с союзниками.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты предупредили Варшаву о подготовке рф к ограниченной вооруженной провокации на польской территории или в странах Балтии, чтобы проверить единство и решимость НАТО.

О вероятности таких шагов Кремля заявлял и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

На фоне этих угроз Польша и Балтийские государства прорабатывают различные сценарии безопасности, в том числе и тот, при котором США могут не приобщиться непосредственно к их защите в случае российской агрессии.

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