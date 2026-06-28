Министр финансов Британии Рейчел Ривз посетила Киев

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз в субботу, 27 июня, совершила неанонсированный визит в Киев в рамках усиления британской поддержки Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Великобритании.

23 июня 2026, 17:17 Отставка Стармера: кто станет новым премьер-министром Великобритании и чего ожидать Украине «Слово и дело» рассказывает, почему Кир Стармер объявил об отставке, кто станет новым премьер-министром Великобритании и чего стоит ожидать Украине от изменений в британской политике.

Визит состоялся в продолжение ранее объявленного Лондоном пакета помощи, направленного на укрепление устойчивости и энергетической безопасности Украины. В частности, речь идет о финансировании в объеме 290 млн фунтов стерлингов, а также дополнительной поддержке на уровне около 1 млрд долларов для обеспечения критически важных государственных услуг. Общий объем невоенной помощи Британии Украине на 2026–2027 годы составляет около 1,5 млрд фунтов стерлингов.

В британском правительстве отметили, что поездка Ривз является сигналом непоколебимой поддержки и продолжением договоренностей, достигнутых во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

Во время пребывания в Киеве министр провела переговоры с украинским министром финансов Сергеем Марченко, а также встретилась с представителями оборонного сектора Украины и Великобритании, где ей представили современные разработки в сфере mil-tech и совместные проекты.

Во время визита она почтила память погибших украинских военных у Стены памяти на территории Михайловского Златоверхого монастыря, а также осмотрела последствия российского удара по Успенскому собору. Отдельно министру показали ключевые культурные и исторические локации Киева.

Кроме официальных встреч, Рейчел Ривз также посетила реабилитационный центр для детей с инвалидностью, поддерживаемый за британские средства, а во время прогулки в парке Шевченко сыграла в шахматы с киевлянами.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник, 22 июня, объявил о своем решении уйти в отставку.

Вице-премьер-министр Дэвид Лэмми заверил, что после смены премьер-министра Британия не изменит своего внешнеполитического курса, в том числе и относительно дальнейшей поддержки Украины.

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