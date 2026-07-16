Стармер прибыл в Киев с месседжем от Британии

16 июля в Киев с последним визитом в должности премьер-министра Великобритании прибыл Кир Стармер. За несколько дней до завершения работы на своем посту он привез месседж Украине о дальнейшей поддержке.
Об этом пишут украинские медиа со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ожидается, что он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит «прогресс Украины в вооружении для того, чтобы она могла дальше вести борьбу с противоправным вторжением Путина».
Также лидеры обсудят, как основы, заложенные во времена его правительства, в частности создание «Коалиции желающих», проложат путь к длительному миру. Кроме этого, Стармер должен подтвердить «непреклонную поддержку Украины со стороны Великобритании, которая всегда будет оставаться неизменной», а также выделение 3 миллиардов фунтов стерлингов в год на военную поддержку Киева.
«Когда я стал премьер-министром, я понял, что Великобритания не должна просто поддерживать Украину в этот момент, а обязана помочь заложить основы ее долгосрочной безопасности и успеха. Именно поэтому мы поставили Великобританию в центр более сильной Европы – увеличивая инвестиции в оборону, выступая лидером в разработке военных технологий будущего и делая все возможное, чтобы обеспечить Украине самые прочные позиции», – заявлял Стармер.
Напомним, в конце июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит с поста. В тот же день новоизбранный депутат британского парламента от Лейбористской партии Энди Бернем подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на должность премьер-министра вместо Кира Стармера.
Позже стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер интересуется возможностью стать генеральным секретарем НАТО. Должность может освободиться после завершения срока Марка Рютте в 2028 году.
Также мы сообщали, что в конце июня Киев посетила министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз. Она прибыла с неанонсированным визитом в рамках усиления британской поддержки Украины.
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