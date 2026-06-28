Премьер Британии Стармер после отставки хочет стать генсеком НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который недавно объявил об отставке, интересуется возможностью стать генеральным секретарем НАТО. Должность может освободиться после завершения срока Марка Рютте в 2028 году.

Об этом пишет британская газета Observer.

23 июня 2026, 17:17 Отставка Стармера: кто станет новым премьер-министром Великобритании и чего ожидать Украине «Слово и дело» рассказывает, почему Кир Стармер объявил об отставке, кто станет новым премьер-министром Великобритании и чего стоит ожидать Украине от изменений в британской политике.

По данным издания, Стармер рассматривает возможность претендовать на должность генсека Альянса после того, как срок действующего секретаря НАТО Марка Рютте завершится в 2028 году. В то же время Рютте может остаться на должности дольше, если все 32 страны НАТО согласуют продление его полномочий.

Observer отмечает, что Стармеру для реальных шансов на должность потребуется существенная поддержка британского правительства. Также ему придется заручиться личной поддержкой стран-членов Альянса.

Издание пишет, что это может быть сложной задачей, поскольку «заключение сделок» никогда не было сильной стороной Стармера. В то же время его сторонники подчеркивают, что другие европейские лидеры уважают британского премьера.

В качестве примера Observer приводит саммит G7, а также хорошие отношения Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам собеседников издания, они настолько хорошие, что политики иногда «случайно звонят друг другу».

Напомним, медиа писали о возможной отставке Стармера еще в прошлом месяце. Тогда также сообщалось, что премьер Британии намерен объявить график своего ухода с должности.

Впрочем, позже Стармер опроверг эти слухи, заявив, что не будет уходить в отставку, даже несмотря на давление из-за провала его партии на местных выборах.

Позже стало известно, что в отставку подал министр обороны Британии Хили. Чиновник обвинил Стармера в том, что тот якобы не способен обеспечить финансирование армии.

22 июня Стармер подал в отставку после давления со стороны правительства. Страна готовится к избранию шестого лидера за последние семь лет.

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