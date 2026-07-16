Рада поддержала назначение Корецкого премьер-министром Украины

Верховная Рада в четверг, 16 июля, утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

Законопроект №15414 «О назначении Корецкого С.Ф. Премьер-министром Украины» поддержали 289 народных депутатов. Против проголосовал 1 нардеп, еще 7 воздержались.

Сергей Корецкий – известный украинский топ-менеджер и бизнесмен в нефтегазовой отрасли. С мая 2025 года он занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, 14 июля Верховная Рада уволила премьерку Юлию Свириденко и все ее правительство.

Впоследствии Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого одним из кандидатов на должность главы украинского правительства], назвав его «наиболее подготовленным», а также {embe

Как известно, Сергей Корецкий до конца 2022 года не имел опыта работы в госсекторе. В ноябре 2022 года возглавил национализированные «Укрнафту» и «Укртатнафту». В апреле 2025 года по результатам конкурса стал руководителем «Нафтогаза Украины». Подробнее о профессиональном пути вероятного будущего премьера можно узнать в инфографике «Слово и дело».

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