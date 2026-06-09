Йеменские хуситы пообещали блокировать израильские суда в Красном море

Поддерживаемая Ираном йеменская группировка «Ансар Аллах» объявила, что вводит запрет на проход через акваторию Красного моря для судов, связанных с Израилем.

Об этом сообщают The Times of Israel и агентство Reuters.

Как отмечается, хуситы объявили об этом решении после того, как Израиль возобновил свои атаки на Иран.

«Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене взяли на себя ответственность за сегодняшнюю утреннюю ракетную атаку (8 июня – ред.) по центральной части Израиля, а также объявили, что будут блокировать морскую навигацию Израиля в Красном море», – говорится в сообщении.

Хуситы утверждают, что совершили «ракетный обстрел, направленный на чувствительные вражеские цели Израиля» в районе Тель-Авива. По данным ЦАХАЛ, одна йеменская ракета была перехвачена средствами противовоздушной обороны.

Йеменские боевики также объявили о «полном запрете морской навигации Израиля в Красном море». Группировка будет считать все соответствующие суда «законными военными целями». Ранее хуситы уже совершали атаки в регионе стратегического Баб-эль-Мандебского пролива.

Reuters отмечает, что любые длительные нарушения судоходства в Красном море со стороны хуситов, включая потенциальные нападения на корабли или порты, могут стать большой проблемой, поскольку ранее хуситы также уже совершали атаки в регионе стратегического Баб-эль-Мандебского пролива.

Как известно, в конце марта йеменские хуситы объявили о своей первой атаке на Израиль с начала войны на Ближнем Востоке.

Напомним, Иран вечером 7 июня совершил ракетную атаку на Израиль, впервые после заключения перемирия в апреле. В ответ Армия обороны Израиля в понедельник, 8 июня, нанесла удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана.

Впоследствии Израиль временно прекратил наносить удары по территории Ирана после того, как между двумя странами произошел новый виток эскалации.

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