Апелляция рассмотрит жалобу на приговор экс-директору ГП «Запорожгражданпроект»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на приговор, которым заочно признали виновным бывшего исполняющего обязанности директора государственного предприятия «Государственный проектный институт «Запорожгражданпроект» Юрия Цыбульского.

Такое решение 14 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным Цыбульского. Ему назначили наказанием 7,5 лет заочного заключения с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях государственной, коммунальной и частной формы собственности сроком 3 года с конфискацией всего имущества. Сторона защиты подала апелляционные жалобы на этот приговор.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам обвиняемого (Цыбульского – ред.) и защитника обвиняемого на приговор ВАКС от 8 июня 2026 года в уголовном производстве об обвинении (Цибульского – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.5 ст.5. ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины. Установить срок до 20 июля 2026 года включительно для подачи возможных возражений на апелляционные жалобы», – говорится в решении.

Как установили детективы, «Запорожгражданпроект» и ООО «Веста Марк» в январе 2015 года заключили договор на выполнение (в 12 этапов) проектных работ многоэтажного жилого комплекса стоимостью 155 млн грн. В свою очередь госпредприятие подрядило для этого ЧП «Проектстройстандарт» за 117 млн ​​грн.

В дальнейшем же «Проектстройстандарт» скопировали часть проектной документации ранее изготовленной «Запорожгражданпроектом» и по результатам стороны подписали соответствующие акты сдачи-приемки работ на 18,8 млн грн. Таким образом, фирма получила право требования с госпредприятия этих средств, а впоследствии добилась их выплатить и через суд.

По мнению следствия, именно Цыбульский организовал и руководил преступной группой, которая пыталась завладеть средствами института. Так, он во времена пребывания ним в должности и.о. руководителя «Запорожгражданпроект» назначил своим заместителем Дмитрия Абрамчука. Уже после увольнения Минрегионом Цыбульского, подконтрольный ему Абрамчук занял должность и.о. руководителя института и именно Абрамчук подписывал соглашения с «Веста Марк» и «Проектбудстандарт».

Напомним, в 2017 году НАБУ завершило расследование дела о завладении средствами «Запорожгражданпроекта».

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