В Украине с начала года восстановили более 18 млн кв. м дорог: где выполнено больше всего работ

С начала 2026 года на автомобильных дорогах государственного значения восстановили более 18 млн квадратных метров дорожного покрытия. Наибольшие объемы ремонтов были выполнены в Кировоградской, Киевской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщила пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
По информации ведомства, ежедневно на объектах работает около 550 дорожников. В большинстве регионов ремонты проводят методом укладки «картами», что позволяет оперативно восстанавливать движение на наиболее поврежденных участках.
Среди крупнейших завершенных и текущих проектов:
асфальтирование обхода Бердичева в Житомирской области;
ремонт более 310 тысяч кв. м покрытия на трассе М-03 Кие-Харьков-Довжанский в Харьковской области;
восстановление около 40 км дорог в Сумской области;
завершение ремонта отдельных участков трасс Н-09 и Н-10 в Ивано-Франковской области;
восстановление более 152 тысяч кв. м покрытия на 35-километровом участке дороги Р-51 в Днепропетровской области.
Напомним, 3 июня правительство завершило первоочередные ремонтные работы на магистралях национального и международного значения. Речь идет прежде всего об устранении выбоин и других деформаций, возникших после зимы.
Ранее глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщал, что средняя стоимость ремонта одного квадратного метра дороги в Украине составляет около 1200 грн.
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