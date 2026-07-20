В Украине с начала года восстановили более 18 млн кв. м дорог: где выполнено больше всего работ

Общество
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С начала 2026 года на автодорогах государственного значения восстановили более 18 млн кв. м дорожного покрытия, рассказали в Мининфраструктуры.
Фото: t.me/MinDevUA

С начала 2026 года на автомобильных дорогах государственного значения восстановили более 18 млн квадратных метров дорожного покрытия. Наибольшие объемы ремонтов были выполнены в Кировоградской, Киевской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщила пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Ремонт дорог в условиях большой войны: что сделали и сколько средств потратилиВ Украине с марта возобновили текущий ремонт дорог общего пользования, не включая капитальный. На инфографике – объемы и стоимость ремонта и строительства дорог с 2022 по 2025 год.

По информации ведомства, ежедневно на объектах работает около 550 дорожников. В большинстве регионов ремонты проводят методом укладки «картами», что позволяет оперативно восстанавливать движение на наиболее поврежденных участках.

Среди крупнейших завершенных и текущих проектов:

  • асфальтирование обхода Бердичева в Житомирской области;

  • ремонт более 310 тысяч кв. м покрытия на трассе М-03 Кие-Харьков-Довжанский в Харьковской области;

  • восстановление около 40 км дорог в Сумской области;

  • завершение ремонта отдельных участков трасс Н-09 и Н-10 в Ивано-Франковской области;

  • восстановление более 152 тысяч кв. м покрытия на 35-километровом участке дороги Р-51 в Днепропетровской области.

Напомним, 3 июня правительство завершило первоочередные ремонтные работы на магистралях национального и международного значения. Речь идет прежде всего об устранении выбоин и других деформаций, возникших после зимы.

Ранее глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин сообщал, что средняя стоимость ремонта одного квадратного метра дороги в Украине составляет около 1200 грн.

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