Землетрясение столетия в Венесуэле унесло жизни 920 человек, тысячи ранены

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В Венесуэле после двух мощных землетрясений погибли 920 человек, еще 3 360 получили ранения. Количество жертв может возрасти, поскольку часть людей до сих пор считается пропавшей без вести.
Getty Images

В Венесуэле после двух мощных землетрясений погибли 920 человек, еще 3 360 получили ранения. Количество жертв может возрасти, поскольку часть людей до сих пор считается пропавшей без вести.

Об этом пишет BBC.

Украина готова предоставить Венесуэле помощь после землетрясений – президентПрезидент Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле.

Два землетрясения произошли в среду, 24 июня, с интервалом в несколько секунд. Второй толчок имел магнитуду 7,5 и стал одним из самых сильных в Венесуэле за последнее столетие.

Наибольшие разрушения зафиксированы в регионе Ла-Гуайра к северу от столицы. В этом штате расположены один из двух главных портов Венесуэлы и главный аэропорт страны.

По состоянию на 27 июня известно о 920 погибших и 3 360 пострадавших. В то же время многие люди остаются пропавшими без вести. Глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что под завалами находятся не менее 172 человек.

После землетрясений повреждены или разрушены сотни зданий, в том числе больницы и торговые центры. По словам Родригеса, также повреждены не менее 1 000 объектов инфраструктуры.

Медицинские учреждения, которые уцелели после катастрофы, перегружены. Врачи рассказали BBC, что проблемы с оказанием помощи пациентам были и до землетрясений.

«Во всех наших больницах не хватает материалов, не хватает лекарств, мы не в состоянии оказывать медицинскую помощь нашим людям даже в обычный день. Сейчас, после этой трагедии, чрезвычайная ситуация стала еще масштабнее, и справиться с ней сложнее, чем в других странах», – сказал BBC врач Педро Хавьер Фернандес.

В Венесуэлу уже прибыли сотни международных спасателей. Ожидается прибытие новых команд.

26 июня с авиабазы ВВС Великобритании в Венесуэлу вылетел военный самолет с британскими поисково-спасательными командами, собаками и дронами.

Свои команды также направили США, Нидерланды, Мексика и Швейцария. Вашингтон объявил о развертывании военных кораблей и транспортных самолетов, а также о предоставлении Венесуэле помощи на 150 млн долларов.

Напомним, северное побережье Венесуэлы вечером 24 июня сотрясли два мощных землетрясения, которые произошли одно за другим с разницей менее чем в минуту. В результате стихии были разрушены здания, а власти объявили чрезвычайное положение. По последней информации, погибли 188 человек, еще более 1500 получили травмы и ранения.

Почти одновременно с Венесуэлой на севере Японии сегодня утром, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков был локализован у северо-восточного побережья острова Хонсю.

Президент Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле.

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Венесуэла Землетрясение
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