Президент Венгрии подписал конституционную поправку о собственном увольнении

Президент Венгрии Тамаш Шуйок в субботу подписал конституционную поправку, которая досрочно прекращает его полномочия. Ожидается, что он покинет пост уже в понедельник.

Об этом сообщает Politico.

14 июля 2026, 04:48 Лидер партии Орбана ушел в отставку на фоне возможного отстранения президента Венгрии от должности Венгерский парламент принял 17 поправку в Конституцию для устранения президента Тамаша Шуйока. После этого лидер партии Фидес Гергей Гуяш объявил об отставке с должности в знак протеста против конституционных изменений.

Шуйок, назначенного которого провели во времена премьерства Виктора Орбана, в течение нескольких месяцев отказывался уходить в отставку. На его увольнении настаивал действующий премьер-министр Петер Мадьяр, обещавший ослабить влияние людей Орбана на государственные институты и ликвидировать созданную предыдущей властью «мафиозную систему».

В понедельник парламент Венгрии одобрил конституционную поправку, предусматривающую отстранение Шуйока. После этого возможности президента остаться на посту существенно сузились.

У него было пять дней, чтобы подписать документ или направить его в Конституционный суд. Многие венгры, в том числе и Мадьяр, ожидали, что президент откажется утверждать поправку.

Однако Конституционный суд мог проверить лишь соблюдение процедуры ее принятия, а не соответствие документа конституции. Такие полномочия у суда забрали после изменений, проведенных Орбаном в 2013 году.

«Я выполняю свой долг в соответствии с Основным законом – после тщательного взвешивания правовых возможностей и собственной совести», – заявил Шуйок.

В то же время он назвал свое отстранение доказательством того, что верховенство права, демократию и принцип разделения властей принесли в жертву политическим интересам. По его словам, после этих изменений президент больше не будет выполнять роль механизма сдержек и противовесов.

Мадьяр же утверждает, что Шуйок сам был причастен к серьезным нарушениям принципа верховенства права во время правления Орбана, а его увольнение необходимо для восстановления демократии.

Поправка также восстанавливает обязательный предельный возраст в 70 лет для судей Конституционного суда. Из-за этого должности потеряют четверо действующих судей, в том числе глава суда Петер Полт.

Орбан раскритиковал решение, заявив, что после отстранения президента «завтра никто не будет в безопасности». Сам бывший премьер ранее на этой неделе улетел в США на финал чемпионата мира по футболу.

После отставки Шуйока полномочия президента должна принять спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Впрочем, депутаты от партии «Тиса» уже предложили заменить ее на посту главы парламента во время внеочередного заседания в понедельник.

Напомним, новый премьер-министр Петер Мадьяр, принеся присягу, потребовал отставки действующего президента Тамаша Шуйока, дав ему время на размышления до конца мая. Впрочем, тот отклонил это требование и остался на посту.

В июне венгерский парламент проголосовал за 16-ю поправку к Конституции, которая ограничивает пребывание на посту премьера максимум восемью годами.

В июле парламент Венгрии принял конституционные изменения, позволяющие досрочно уволить президента Тамаша Шуйока и главу Конституционного суда.

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