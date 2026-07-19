Администрация Трампа хочет финансировать близкие к MAGA инициативы в Европе – FT

Администрация президента США Дональда Трампа готовит ряд грантов для поддержки в Европе и других регионах инициатив, идеологически близких к движению MAGA. Среди заявленных целей – борьба с «цензурой», защита национального суверенитета и укрепление связей между США и Европой.

Об этом сообщает Financial Times, журналисты которого ознакомились с сообщениями Государственного департамента, направленными американским законодателям.

В частности, администрация планирует выделить 2 млн долларов на «противодействие цензуре», которая, по ее мнению, возникает из-за европейских законов. Речь идет, в частности, об Акте о цифровых услугах и Акте о цифровых рынках. В документах не указано, какая именно организация может реализовать этот проект.

Еще 5 млн долларов предлагают направить на формирование «цивилизационного альянса» в Европе. Деньги могут использовать для инициатив, связанных с защитой свободы слова, политической конкуренции и национального суверенитета.

Среди других запланированных расходов:

5 млн долларов – международному объединению Free Speech Union International, созданному на базе британского Союза свободы слова;

2 млн долларов – организациям в Восточной Европе и на Балканах, противодействующим попыткам ослабить «западные цивилизационные нормы»;

1 млн долларов – на документирование нарушений прав этнических меньшинин в Южной Африке;

40 млн долларов – американскому Мемориальному фонду жертв коммунизма.

Free Speech Union International сообщил о заинтересованности в грантовом финансировании от Госдепартамента для продвижения свободы слова. В то же время организация еще не подала официальную заявку. Ее критики считают, что, несмотря на задекларированную внепартийность, она поддерживает консервативные и «антивоук» инициативы.

В документах также упоминаются 7 млн долларов для нового британско-американского аналитического центра 878, соучредителем которого является бывший британский министр Джейкоб Рис-Могг. Однако собеседник FT заявил, что таких планов нет, а соответствующий документ якобы подготовил младший сотрудник Госдепартамента без ведома части руководства.

Предложенный грант в 40 млн долларов Мемориальному fund-у жертв коммунизма является крупнейшим в программе. Это существенно превышает общие активы организации, которые, по ее последней налоговой отчетности, составляли 12,1 млн долларов.

Госдепартамент подчеркнул, что программы еще находятся на стадии обсуждения. Получение денег не гарантировано ни одной организации, которая не будет соответствовать всем требованиям к федеральным грантам.

Напомним, сразу после своей инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о замораживании всей международной американской помощи, а также выходе из ряда международных организаций.

В частности, в августе прошлого года стало известно о ликвидации USAID и остановке финансирования всех проектов, связанных с этой структурой.

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