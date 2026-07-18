Войска рф сбросили авиабомбы на жилые кварталы Краматорска, есть жертвы

Общество
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Российские захватчики сбросили на Краматорск три авиабомбы, в результате чего два человека погибли и один получил ранения.
архивное фотоt.me/VadymFilashkin

Сегодня, 18 июля, российские военные сбросили три авиабомбы на жилые кварталы Краматорска, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, а еще один получил ранения.

Об этом сообщает руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Два человека погибли и один ранен в результате ударов по Краматорску. Россияне сбросили на город 3 авиабомбы. Очередная атака унесла жизни мирных людей. Повреждены гражданские объекты», – написал глава области.

Он уточнил, что враг бьет по всей Донецкой области всем имеющимся вооружением: авиабомбами, артиллерией и дронами. Также он в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.

«Безопасных мест в нашей прифронтовой области давно уже не осталось. Призываю всех, кто еще остается вблизи линии фронта: эвакуируйтесь. Эвакуация бесплатная. Поможем с дорогой, размещением и необходимой поддержкой», – написал Филашкин.

Как известно, в субботу вечером, 18 июля, в результате российского ракетного удара по парку развлечений в Одесской области погибли два человека, еще пятеро пострадали, среди них – ребенок.

Напомним, сегодня в результате удара дроном в Одесской области пострадал водитель грузовика. Также российские оккупанты атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего ранения получили пять человек, среди них есть дети.

При этом в Кривом Роге сегодня, 18 июля, реактивный «Шахед» атаковал один из объектов инфраструктуры, в результате чего погиб человек и есть пострадавшие среди гражданских.

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