НАТО планирует предоставить Украине 140 млрд евро военной помощи в 2026–2027 годах – СМИ

Страны НАТО договорились обеспечить Украину военной помощью на 140 млрд евро в течение 2026–2027 годов, по 70 миллиардов евро ежегодно.

Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

6 июля 2026, 15:29 Анкара без иллюзий: что НАТО может дать Украине – и чего снова не даст Саммит НАТО в Анкаре вряд ли принесет Украине прорыв в вопросе членства, но может закрепить новую формулу отношений: Киев как контрибьютор безопасности, а не только получатель помощи. Главные ожидания - ПВО, ракеты, поддержка ОПК и гарантии финансирования.

Как отмечается, во время саммита НАТО в Анкаре 32 страны-члены Альянса обязались предоставить Украине военное оборудование, поддержку и обучение на сумму 70 млрд евро в 2026 году. В итоговой декларации также указано, что в 2027 году помощь должна оставаться «как минимум на эквивалентном уровне».

По данным издания, такая договоренность должна обеспечить Украине большую предсказуемость в планировании обороны и продемонстрировать России, что поддержка Киева со стороны союзников не будет прекращаться.

Из запланированных 70 млрд евро около 30 млрд должны поступить через кредитный механизм поддержки Украины от Европейского Союза. Остальную сумму должны обеспечить страны НАТО, в частности европейские государства и Канада.

В то же время журналисты отмечают, что достижение этой цели будет сложным. По оценкам Кильского института мировой экономики, в 2026 году Европа уже предоставила Украине военной помощи примерно на 10 млрд евро, преимущественно в виде оружия и оборудования.

Крупнейшими европейскими донорами остаются Германия и Великобритания. Берлин и Лондон в январе–апреле предоставили военную помощь примерно на 5 млрд и 2 млрд евро соответственно. Швеция также увеличила свою поддержку примерно на 1 млрд евро. В то же время Франция, Италия и Испания, несмотря на значительные экономические возможности, в последнее время не обеспечили новых масштабных пакетов помощи Украине.

В НАТО подчеркивают, что союзники уже выделили или пообещали значительные средства для поддержки Украины, однако для выполнения поставленной цели необходимы дополнительные взносы.

Напомним, 8 июля стало известно, что страны-члены НАТО договорились предоставить Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году и сохранить как минимум такой же уровень поддержки в 2027-м.

Также ранее сообщалось, что Норвегия предоставит Украине дополнительные 3 млрд норвежских крон (примерно 280 млн долларов) для укрепления систем противовоздушной обороны. Средства направят, в частности, на закупку ракет для систем Patriot.

А накануне СМИ писали о том, что Греция находится под давлением союзников из НАТО и Европейского Союза из-за возможной передачи Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Киев запросил у Афин до 200 ракет PAC-2 из запасов Греции.

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