Корецкий озвучил семь приоритетов нового Кабмина

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.
Об этом он написал в своем официальном Телеграм-канале.
Корецкий пообещал полностью обеспечить Силы обороны Украины и масштабировать украинский оборонно-промышленный комплекс.
«Приступаю к исполнению обязанностей премьер-министра с четко определенными приоритетами. Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте украинские воины имели достаточно сил и средств: дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, современного оборудования и вооружения», – написал он.
Также отметил, что параллельно страну нужно подготовить к зиме, поддержать украинских граждан и бизнес.
«Наш долг – выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг. Особое внимание уделим прифронтовым общинам, которые каждый день живут под российскими обстрелами», – добавил премьер-министр.
Как отдельный приоритет он выделил взаимодействие с международными партнерами и пообещал привлечь дополнительные ресурсы.
«Наш стратегический курс остается неизменным – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Приступаем к работе», – финализировал Корецкий.
Напомним, 16 июля, Верховная Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.
Как известно, 14 июля Верховная Рада уволила премьера Юлию Свириденко и все ее правительство.
После этого Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого одним из кандидатов на должность главы украинского правительства и заявил, что он «наиболее подготовленный» кандидат.
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