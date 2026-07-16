Корецкий озвучил семь приоритетов нового Кабмина

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.

Об этом он написал в своем официальном Телеграм-канале.

Корецкий пообещал полностью обеспечить Силы обороны Украины и масштабировать украинский оборонно-промышленный комплекс.

15 июля 2026, 12:30 Стало известно, кто временно возглавит «Нафтогаз» вместо Корецкого Действующий руководитель Укргаздобычи Юрий Ткачук заменит Сергея Корецкого на должности главы Нафтогаза до тех пор, пока Наблюдательный совет не назначит нового руководителя после проведения конкурса.

«Приступаю к исполнению обязанностей премьер-министра с четко определенными приоритетами. Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте украинские воины имели достаточно сил и средств: дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, современного оборудования и вооружения», – написал он.

Также отметил, что параллельно страну нужно подготовить к зиме, поддержать украинских граждан и бизнес.

«Наш долг – выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг. Особое внимание уделим прифронтовым общинам, которые каждый день живут под российскими обстрелами», – добавил премьер-министр.

Как отдельный приоритет он выделил взаимодействие с международными партнерами и пообещал привлечь дополнительные ресурсы.

«Наш стратегический курс остается неизменным – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Приступаем к работе», – финализировал Корецкий.

Напомним, 16 июля, Верховная Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.

Как известно, 14 июля Верховная Рада уволила премьера Юлию Свириденко и все ее правительство.

После этого Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого одним из кандидатов на должность главы украинского правительства и заявил, что он «наиболее подготовленный» кандидат.

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