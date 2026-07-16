Корецкий озвучил семь приоритетов нового Кабмина

Политика
Читати українською
Новый премьер-министр Сергей Корецкий назвал главным приоритетом работы своего Кабмина – обеспечение Сил обороны необходимым оружием и силами.
Верховная Рада/Facebook

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.

Об этом он написал в своем официальном Телеграм-канале.

Корецкий пообещал полностью обеспечить Силы обороны Украины и масштабировать украинский оборонно-промышленный комплекс.

Стало известно, кто временно возглавит «Нафтогаз» вместо КорецкогоДействующий руководитель Укргаздобычи Юрий Ткачук заменит Сергея Корецкого на должности главы Нафтогаза до тех пор, пока Наблюдательный совет не назначит нового руководителя после проведения конкурса.

«Приступаю к исполнению обязанностей премьер-министра с четко определенными приоритетами. Мы сделаем все, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте украинские воины имели достаточно сил и средств: дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, современного оборудования и вооружения», – написал он.

Также отметил, что параллельно страну нужно подготовить к зиме, поддержать украинских граждан и бизнес.

«Наш долг – выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг. Особое внимание уделим прифронтовым общинам, которые каждый день живут под российскими обстрелами», – добавил премьер-министр.

Как отдельный приоритет он выделил взаимодействие с международными партнерами и пообещал привлечь дополнительные ресурсы.

«Наш стратегический курс остается неизменным – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Приступаем к работе», – финализировал Корецкий.

Напомним, 16 июля, Верховная Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.

Как известно, 14 июля Верховная Рада уволила премьера Юлию Свириденко и все ее правительство.

После этого Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого одним из кандидатов на должность главы украинского правительства и заявил, что он «наиболее подготовленный» кандидат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ВСУ Правительство Армия Кабмин Парламент Сергей Корецкий
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Корецкий озвучил семь приоритетов нового Кабмина
Федоров останется в моей команде – Зеленский
ВАКС определил залоги фигурантам дела экс-чиновника прокуратуры Кировоградщины
«Президент слышит украинский народ»: Федоров предположил, что Зеленский может изменить решение
«Люди с дубинкой не нужны»: Федоров заявил о необходимости нового подхода к мобилизации
Верховный суд рассмотрит жалобу на 3 года колонии для экс-чиновника Киевской ОГА
Рада сегодня не будет голосовать за назначение министра обороны из-за отказа Клименко – нардеп
Обвиняемому судье из Белгород-Днестровского не изменили залог
Федоров заявил, что для победы в войне нужна смена Главкома и начальника Генштаба – главные тезисы
ВАКС назначил заседание по делу одесского судьи и адвокатки
Больше новостей