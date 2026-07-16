СМИ узнали, кто временно возглавит СБУ и Нацполицию

Национальная безопасность
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После кадровых изменений в силовом блоке временное руководство СБУ и Национальной полицией будут осуществлять их первые заместители.
Владимир Зеленский и Александр ПокладФото: t.me/V_Zelenskiy_official

После кадровых изменений в силовом блоке временное руководство Службой безопасности Украины и Национальной полицией будут осуществлять их первые заместители.

Об этом сообщают Украинская правда и Интерфакс-Украина.

Год правительства Свириденко: зачем Зеленскому новый Кабмин и чем рискованна кадровая ротацияЗеленский инициировал очередную смену правительства, но так и не объяснил содержание «обновлённой политической стратегии». Почему ротация выглядит поспешной, какие риски создаёт для управления и чего ждать от нового Кабмина?

По информации журналистов, обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель руководителя спецслужбы Александр Поклад.

При этом временным исполняющим обязанности главы Нацполиции станет первый заместитель руководителя ведомства Максим Цуцкиридзе.

Напомним, кадровые изменения происходят после того, как глава Национальной полиции Иван Выговский был назначен министром внутренних дел Украины, а руководителю СБУ Евгению Хмаре поручили исполнять обязанности министра обороны.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров останется в его команде, однако точный формат его дальнейшей работы будет определен немного позже.

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