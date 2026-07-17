Законопроект об «адских санкциях» против рф собрал голоса в Сенате США – СМИ

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Законопроект о «адских санкциях» против россии уже имеет поддержку 61 сенатора США. Документ предусматривает 100% вторичные пошлины для стран, покупающих российские нефть и газ, однако еще должен пройти голосование в Сенате и Палате представителей.
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Законопроект о новом пакете жестких санкций против россии, который при жизни активно продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм, уже заручился поддержкой большинства сенаторов. На данный момент документ имеет 61 соавтора, что достаточно для его дальнейшего продвижения в Сенате США.

Об этом сообщает Axios.

Трамп готов поддержать антироссийские санкции, инициированные Грэмом – СМИПрезидент США Дональд Трамп готов поддержать принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против россии, инициатором которого был внезапно умерший сенатор Линдси Грэм.

После смерти Линдси Грэма продвижением законопроекта занимается сенатор-демократ Ричард Блументаль. В то же время главным препятствием остается не количество голосов, а решение руководства Сената о вынесении документа на рассмотрение.

Законопроект предусматривает возможность введения 100-процентных вторичных пошлин против стран, которые продолжают покупать российские нефть и газ. Прежде всего речь идет о крупнейших импортерах российских энергоносителей, в частности Китае и Индии. Также документ направлен против российского «теневого флота».

Если инициативу одобрит Сенат, ее еще должна поддержать Палата представителей, после чего документ поступит на подпись президенту США.

Президент Дональд Трамп пока не объявил о полной поддержке законопроекта, однако заявил, что готов его подписать как дань памяти Линдси Грэму.

По информации Axios, руководство республиканцев в Сенате уже начало процедуру проверки наличия возражений относительно вынесения законопроекта на рассмотрение, стремясь ускорить его продвижение.

Напомним, 10 июля стало известно, что американские сенаторы согласовали с администрацией Трампа новый пакет санкций против рф. В тот же день сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским подтвердил, что Белый дом готов поддержать согласованный вариант документа.

Вскоре, президент США Дональд Трамп выразил

Трамп готов поддержать антироссийские санкции, инициированные Грэмом – СМИПрезидент США Дональд Трамп готов поддержать принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против россии, инициатором которого был внезапно умерший сенатор Линдси Грэм.
готовность поддержать этот двухпартийный законопроект о значительном усилении антироссийских санкций, инициированный умершим сенатором Линдси Грэмом.

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США Санкции против России Пошлина Сенат США
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