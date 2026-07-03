Массированная атака на Киев: количество погибших возросло до 30 человек

Общество
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В Киеве число погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля выросло до 30 человек.
Фото ДСНС

Количество погибших в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 2 июля выросло до 30 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, ещё три тела извлекли из-под завалов разрушенной многоэтажки. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, ночью 2 июля оккупанты массированно обстреляли Киев. Ранее сообщалось, что жертвами вражеского удара стали 25 человек, ещё 100 мирных жителей получили ранения и травмы. В столице зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях. В частности, враг уничтожил склад Красного Креста.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в результате самой массированной атаки оккупационной армии РФ.

Президент Владимир Зеленский уже пообещал, что Российская Федерация получит ответ за сегодняшний удар по Киеву.

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