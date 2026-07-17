Зеленский сменил руководителей Киевской и Николаевской ОВА: кто временно возглавил области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о смене руководства Киевской и Николаевской областных военных администраций. Предыдущие руководители регионов покинули свои должности в связи с переходом в новый состав Кабинета Министров.

Соответствующие указы 16 июля обнародованы на официальном сайте президента.

Согласно документам, Николай Калашник освобожден от должности главы Киевской областной военной администрации, а Виталий Ким – от должности начальника Николаевской областной военной администрации. Обоих чиновников уволили по поданным ими заявлениям.

Накануне Верховная Рада назначила Николая Калашника министром по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта, а Виталия Кима – министром по делам ветеранов.

До назначения новых руководителей областей их обязанности будут исполнять первые заместители.

Так, Руслан Олейник временно возглавил Киевскую ОВА. До этого он работал первым заместителем начальника администрации.

В то же время Георгий Решетилов назначен временно исполняющим обязанности начальника Николаевской ОВА. Он занимал должность первого заместителя руководителя области с ноября 2020 года.

Напомним, президент также уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации (КГВА). На данный момент на сайте Офиса президента нет указа о назначении временного руководителя КГВА.

Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада поддержала назначение 10 новых министров в Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

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