Разоблачили подпольный пансионат, где 8 людей держали в антисанитарии в тесной квартире – омбудсмен

В Запорожье обнаружили частное учреждение ухода, где пожилых людей и лиц с инвалидностью удерживали в антисанитарных условиях. В квартире площадью около 40 квадратных метров проживали восемь человек, большинство из которых были маломобильными.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, проверку провели после обращения женщины, которая разыскивала свою тетю. Родственница сообщила, что представители частной организации забрали женщину из медицинского учреждения и поселили в квартиру, где якобы предоставляли услуги ухода с проживанием. Когда семья приехала забрать женщину, увидеться с ней им не разрешили.

Во время проверки представители Офиса омбудсмена выявили многочисленные нарушения. Люди жили среди грязи и антисанитарии, пользовались неисправным санузлом, спали на загрязненных матрасах и, по словам Лубинца, не получали полноценного питания. Один человек с ампутированными нижними конечностями был вынужден жить на матрасе, положенном прямо на пол.

Кроме того, у жильцов изъяли документы и банковские карты. Один из мужчин заявил, что его удерживали в квартире без его согласия.

После вмешательства Офиса омбудсмена всех восьмерых людей эвакуировали. Одного человека госпитализировали, остальных перевезли в безопасные места, где им обеспечили надлежащий уход.

По факту выявленных нарушений правоохранители открыли уголовное производство.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что этот случай свидетельствует о системной проблеме деятельности частных гериатрических учреждений, которые часто работают вне надлежащего государственного контроля. По его словам, с 2023 года мониторинговые группы Национального превентивного механизма уже посетили 152 частных гериатрических учреждения.

Омбудсмен призвал на законодательном уровне урегулировать деятельность частных учреждений ухода, ввести их обязательную регистрацию и усилить государственный контроль за соблюдением прав проживающих там людей.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец после проверки заявил о грубых нарушениях в Тернопольском ТЦК и СП. Он сообщил, что там удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью, которые вообще не подлежат мобилизации.

Также сообщалось, что за первые пять месяцев 2026 года в Офис уполномоченного по правам человека поступило более 3 тысяч официальных жалоб на неправомерные действия представителей ТЦК.

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