Германия и Франция провели совместные учения в рамках ядерного сотрудничества

Мир
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Германия и Франция впервые провели совместные военные учения в рамках договоренностей о ядерном партнерстве. В маневрах приняли участие французские Rafale и немецкие Eurofighter.
Фото gety images

Германия и Франция впервые на практике реализовали договоренности о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания.] Краны провели совместные учения военно-воздушных сил накануне визита президента Франции Эммануэля Макрона в Германию.

Об этом представитель военно-воздушных сил Германии сообщил присоединилась уже десятая страна. Ею стала Норвегия.

Как известно, впервые о создании европейского «ядерного зонтика» заговорили еще в феврале 2026 года. Тогда в СМИ появилась информация, что Германия и Франция ведут переговоры о создании этой стратегии.

Позже в Польше заявили, что также рассматривают участие в расширенной системе европейского ядерного сдерживания под руководством Франции на фоне роста угрозы со стороны россии.

А СМИ ранее писали о том, что США обсуждают возможность расширения размещения ядерного оружия в Европе и привлечение новых стран НАТО к программе ядерного распределения, которая сейчас охватывает шесть государств.

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