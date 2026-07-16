Рада ушла на каникулы до 18 августа, не назначив руководителей Минобороны и МИД – нардеп

Политика
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Парламент разошелся на месячные каникулы до 18 августа, не назначив руководителей Минобороны, МИД и глав СБУ и Службы внешней разведки.
Верховная Рада

Верховная Рада Украины разошлась на каникулы до 18 августа без назначения министра обороны и министра иностранных дел.

Об этом сообщил народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в Телеграм-канале.

«Как и следовало ожидать, никакого заседания фракции «Слуги народа» по поводу министра обороны не будет. Точнее оно было пару минут, где сказали, что на должность Минобороны ищут другую кандидатуру», – написал Железняк.

Трещина в оборонной вертикали: чем грозит противостояние Сырского и ФедороваМихаил Федоров и Александр Сырский не нашли между собой общего языка, что привело к кризисной ситуации.

Он подчеркнул, что сейчас в парламенте не рассматривают на должность главы оборонного ведомства ни Игоря Клименко, ни Михаила Федорова. Власть будет искать альтернативный вариант.

«Сказали, что может что-то в 21:00 будет. Но, думаю, это очередная байка. Или уже в августе… 18-го августа, для понимания. Вот такая история», – заявил нардеп.

Также он отметил, что сейчас в Украине нет ни министра иностранных дел, ни министра обороны, ни глав СБУ и Службы внешней разведки.

«Так точно победим», – проиронизировал нардеп и уточнил, что Михаил Федоров «полностью уволен» и не исполняет обязанности министра, поскольку Рада утвердила новый состав правительства.

Вскоре Железняк добавил, что завтра, 17 июля, пленарного заседания не будет.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада сегодня вряд ли будет голосовать за назначение нового министра обороны Украины.

Как известно, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.

А 16 июля Верховная Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.

Также сегодня бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

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