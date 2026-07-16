«Это стало большой неожиданностью»: в ЕС отреагировали на вероятную отставку Федорова

В Евросоюзе заявили, что пока рано делать выводы относительно вероятной отставки Михаила Федорова с должности министра обороны, и назвали этот шаг президента Владимира Зеленского «большой неожиданностью».
Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, цитирует Европейская правда.
Также он выразил надежду, что договоренности Украины с ЕС по финансированию оружия и производству дронов остаются в силе.
«Это стало большой неожиданностью. Конечно, меня больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону. Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым, особенно после того как он возглавил Минобороны», – заявил Кубилюс.
Кубилюс также уточнил, что сообщение о том, что премьер-министр Юлия Свириденко подаст в отставку, он получил по дороге в Хелм из Варшавы.
«Иногда изменения правительства необходимы. И мы слышали от собеседников здесь, в Киеве, новый премьер-министр подходит для этой должности. А что с остальными, мы не знаем», – сказал он.
В то же время Кубилюс добавил, что в Евросоюзе отставка Федорова вызовет много дискуссий и вопросов вроде «почему такого человека заменяют».
«Для нас очень важно продолжать то, что мы начали – особенно относительно финансирования Украины. 60 миллиардов – это огромная сумма. Мы с Михаилом Федоровым и Сергеем Боевым хорошо сработались. Утвержденный первый перечень вооружения – это первый временной график (использования европейского финансирования), касающийся производства дронов. Все договоренности и процедуры как со стороны Украины, так и со стороны ЕС работают эффективно, и первые средства уже поступили в Украину», – подчеркнул он.
Также еврокомиссар анонсировал перечисление Украине очередного транша на этой неделе, который «может пойти на ракеты, на истребители и на некоторое другое очень важное для Украины оборудование».
«Есть будущие планы относительно антибаллистической системы «Фрея» и относительно производства в Украине своей баллистики. Очень важно, чтобы все эти планы сохранились», – подытожил Кубилюс.
Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министр Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически в отставку ушел весь состав Кабмина.
А 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.
Тем временем СМИ узнали вероятную причину увольнения Федорова с должности министра обороны.
А накануне президент Зеленский во время личной встречи предложил возглавить Кабмин нынешнему главе «Нафтогаза» Сергию Корецкому.
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