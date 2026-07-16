Обвиняемому судье из Белгород-Днестровского не изменили залог

Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения, примененную к судье Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Сергею Савицкому в рамках дела о создании схемы по предоставлению отсрочок и разрешений на выезд за границей военнообязанным мужчинам.

Такое решение 8 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

антикоррупционный суд арестовал судью Савицкого. Альтернативой ему определили 1,5 млн грн залога. Эти средства были внесены и на судью возложили ряд обязанностей. Защитник судьи просил уменьшить размер залога до 320 000 грн, а также вернуть часть залога в размере 1 194 000 грн трем залогодателям для обеспечения бытовых нужд и лечения обвиняемого.

«Отказать в удовлетворении ходатайства адвоката в интересах обвиняемого (Савицкого – ред.) об изменении меры пресечения», – говорится в решении.

Напомним, по данным следствия, схема заключалась в принятии решений судьями Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области о якобы самостоятельном воспитании ребенка отцом по надуманным обстоятельствам. Эти решения позволяли мужчинам избегать мобилизации и покидать страну под предлогом ухода за ребенком. За 3500 долларов без участия сторон одним судебным заседанием принималось решение, которое давало право выезда за границу. В общей сложности следствием установлено 1040 таких решений.

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