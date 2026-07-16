Потураев подал заявление о сложении полномочий народного депутата

Политика
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Нардеп от «Слуги народа» и глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев подал заявление о сложении депутатских полномочий. Причины такого решения неизвестны.
Фото sluga-narodu.com

Народный депутат от фракции «Слуга народа» и председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Об этом стало известно из трансляции заседания ВР.

О своем решении политик заявил в зале, однако конкретных причин такого решения не назвал. В то же время в обращении к Верховной Раде он призвал коллег действовать оперативно.

«Просил бы это рассмотреть коллег так же безотлагательно, как они рассматривают другие решения, из-за которых я был вынужден принять для себя такое решение», – отметил Потураев.

Сейчас Верховная Рада должна рассмотреть его заявление и проголосовать за лишение депутата мандата.

Напомним, в мае Рада со второй попытки поддержала заявление народного депутата от партии «Голос» Владимира Цабаля о досрочном сложении мандата.

Ранее наши аналитики выяснили, как часто нардепов отпускают из Рады по «собственному желанию».

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Депутат Никита Потураев Народный депутат Мандат
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