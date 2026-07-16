Верховный суд рассмотрит жалобу на 3 года колонии для экс-чиновника Киевской ОГА

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор, которым к 3 годам лишения свободы приговорили бывшего начальника службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации Сергея Андрияша за злоупотребление.

Такое решение 6 июля принял Кассационный уголовный суд, сообщает «Слово и дело».

Как известно, в декабрь 2024 года суд первой инстанции оправдал Сергея Андрияша в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала виновным Андрияша и назначила ему 3 года заключения.

«Открыть кассационное производство по кассационной жалобе защитника на приговор Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 29 июня 2026 года по осужденному (Андрияшу – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, САП обвиняет Андрияша в злоупотреблении служебным положением. По мнению обвинения, Андрияш вместо направления грантовых средств от ЕС на обустройство социального жилья для внутриперемещенных лиц, направил их на модернизацию частной недвижимости. Речь идет о 10 миллионах гривен грантовых средств, которые потратили на проведение капитального ремонта нежилого помещения в с. Карапыши Мироновского района Киевской области, принадлежавшего ООО «Агросвит», для последующего осуществления на базе данного общества предпринимательской деятельности.

Обвинение указывало, что после ремонта указанное помещение не перешло в коммунальную или государственную собственность. В части здания разместили детское учреждение оздоровления и отдыха для детей «Звездный», а директором и учредителем назначили бывшего подчиненного Андрияша – Руслана Почтового. Также в это учреждение были трудоустроены родственники Андрияша, а именно: сын, дочь и зять.

Уже в ходе расследования недвижимость удалось вернуть в коммунальную/государственную собственность. Однако сам Андрияш свою вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и указал, что какого-либо уголовного преступления он не совершал.

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