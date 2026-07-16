ВАКС назначил заседание по делу одесского судьи и адвокатки

Высший антикоррупционный суд назначил на 29 июля подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению судьи Приморского районного суда Одессы Дениса Донцова и адвоката Кристины Струковой в подстрекательстве к взяточничеству и мошенничеству.

Такое решение 10 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить подготовительное судебное заседание по уголовному производству по обвинению (Донцова – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины и (Струковой – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины, на 29 июля 2026 года в 11:00 в помещении ВАКС», – говорится в решении.

По версии обвинения, судья и адвокат, который является его близким родственником, убедили ответчика по гражданскому делу в необходимости предоставления неправомерной выгоды за принятие решения в его пользу. При этом судья не собирался содействовать каким-либо образом в принятии положительного решения, а переданные средства планировал оставить себе и распорядиться ими по собственному усмотрению. Согласно договоренности, денежные средства должны были передаваться двумя траншами. Следствием задокументирован факт передачи 10 тысяч долларов.

Напомним, ВАКС назначил к рассмотрению дело судьи Коломыйского горрайонного суда Владимира Пятковского. По версии обвинения, судья по пособничеству адвоката получил от гражданина 1200 долларов неправомерной выгоды за не привлечение к ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП.

Ранее по этому делу адвокат Иван Козак пошел на соглашение о признании виновности. Ему назначили 5 лет условно с испытательным сроком в 2 года.

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