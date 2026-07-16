Россия обвинила Украину в гибели инженера Запорожской АЭС: реакция МИД

Национальная безопасность
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Министерство иностранных дел отвергло обвинения россии в якобы причастности Украины к гибели главного инженера оккупированной ЗАЭС.
Фото: Reuters

Министерство иностранных дел отвергло обвинения россии в якобы причастности Украины к гибели главного инженера временно оккупированной Запорожской АЭС Александра Яковлева.

Заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Какую мощность имеют украинские атомные станцииЗапорожская АЭС имеет наибольшую мощность по сравнению с Ровненской, Южно-Украинской и Хмельницкой, однако она остановлена ​​и находится в оккупации.

Речь идет об инциденте, который, как заявляет Росатом, произошел 15 июля. Тогда инженер и водитель служебного автомобиля погибли в результате удара беспилотника вблизи промышленной площадки станции.

В МИД отметили, что российская сторона не предоставила никаких независимых доказательств или подтверждений своих заявлений, а информация оккупационной администрации не может считаться достоверной.

В ведомстве призвали учитывать более широкий контекст происшествия, отметив, что россия систематически нагнетает ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара, атакует объекты станции и пытается переложить ответственность за последствия оккупации в Украине.

«Первопричиной всех угроз вокруг Запорожской АЭС остается ее незаконный захват, милитаризация и использование Российской Федерацией в военных целях. Совет управляющих и Генеральная конференция МАГАТЭ не раз требовали от россии вывести со станции весь военный и другой неавторизованный персонал, прекратить незаконное управление ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины», – подчеркнули в МИД.

Киев призвал международное сообщество усилить давление на Москву для выполнения решений МАГАТЭ, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС и Энергодара, а также скорейшего возвращения станции под контроль ее законного украинского оператора.

Напомним, в начале июня МАГАТЭ сообщало об обострении ситуации с безопасностью вокруг всех действующих атомных электростанций Украины на фоне активизации боевых действий и роста количества беспилотных атак в регионах их расположения.

А до этого Росатом обвинял Украину в атаке на ЗАЭС, в ВСУ назвали заявление очередной провокацией.

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