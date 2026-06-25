Кабмин ужесточил правила и требования бронирования работников критически важных предприятий

Кабмин ужесточил критерии для компаний, имеющих право на бронирование сотрудников, и поднял планку для предприятий, которые хотят получить статус критически важных для экономики.

Об этом говорится в приказе Министерства экономики, защиты окружающей среды и сельского хозяйства № 6954 от 24 июня.

27 мая 2026, 11:47 Изменения в системе бронирования военнообязанных в 2026 году Правительство увеличило требования к средней зарплате на критически важных предприятиях и запускает регулярное обновление критериев критичности. Подробнее об изменениях в системе бронирования – на инфографике.

Как отмечается, для сохранения права на бронирование работников от мобилизации предприятиям придется выполнить новые требования, в частности, повысить заработные платы.

Средняя зарплата на предприятии теперь должна быть выше средней по стране за последний год, которая, по данным Госстата, составила 26,9 тысячи гривен. Для компаний от 50 работников – в два раза, от 20 работников и представительств нерезидентов – в три раза.

Среди главных условий указывается и соответствующий уровень заработных плат забронированных лиц в зависимости от количества работников предприятия.

Также минимальная площадь обрабатываемых угодий для агропредприятий выросла вдвое – с 500 до 1000 га. Порог годового дохода здесь также удвоили – до 40 млн грн. Кроме того, теперь необходима копия налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.

Согласно приказу, отменены два предыдущих подкритерия: уплата НДФЛ от 324 тысяч грн в квартал больше не засчитывается, а получить статус через владение 90% капитала других критических предприятий также невозможно.

Площадь постоянного пользования землей для лесхозов увеличилась с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно добавляется минимальный годовой доход в 10 млн грн.

Из перечня профильных КВЭД в этой отрасли убрали охоту, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования.

При этом для предприятий, работающих в трех и более областях, ввели два обязательных условия: штат от 10 человек и уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) от 24 тысяч грн по каждой из областей за последние три месяца.

В частности, компании, производящие технику и оборудование украинского производства, могут получить статус критически важных, если их продукция включена в перечень Минэкономики и частично компенсируется из бюджета.

В то же время, согласно приказу, критически важными, как и прежде, считаются предприятия, которые:

имеют государственные гранты;

предоставляют услуги Минэкономики по договорам сроком от 6 месяцев;

находятся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;

проводят экспертизу нормативно-правовых актов в сфере экономики или ВЭД;

являются участниками индустриального парка;

заключили инвестдоговоры в сферах переработки, биогаза, добычи и переработки полезных ископаемых.

Как известно, недавно в Минэкономики назвали конечную дату подтверждения критичности предприятий.

Напомним, в мае Кабинет министров принял постановление, меняющее критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Одно из ключевого решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы.

Также в Минэкономики сообщили, что в середине июня начнут действовать новые правила бронирования военнообязанных работников, работающих по совместительству. Отныне такие лица будут учитываться в квоте бронирования только на одном предприятии.

Кроме того, в Минэкономики назвали общее количество работников, забронированных от мобилизации в Украине.

А некоторым предприятиям упростили продление бронирования работников. Новый механизм должен сократить время оформления документов и помочь избежать перерывов в работе предприятий, важных для обороноспособности страны.

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