Стало известно, сколько священников получили бронирование от мобилизации

В Украине от мобилизации забронированы примерно 6,5 тысячи священнослужителей, а статус критически важного предприятия получила треть всех религиозных организаций.

Об этом сообщил глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский, его слова приводит Интерфакс-Украина.

27 мая 2026, 11:47 Изменения в системе бронирования военнообязанных в 2026 году Правительство увеличило требования к средней зарплате на критически важных предприятиях и запускает регулярное обновление критериев критичности. Подробнее об изменениях в системе бронирования – на инфографике.

«Из 35 тысяч существующих в Украине религиозных организаций к критической инфраструктуре отнесено сейчас чуть более 10 тыс. Руководители-священнослужители религиозных организаций и священники, работающие в этих религиозных организациях могут получить отсрочку от мобилизации через бронирование. Таких священников, которые были забронированы, – 6,5 тысяч», – рассказал он.

Отдельно Еленский отметил, что религиозные организации, связанные с Украинской православной церковью московского патриархата не могут получить статус критически важных, а их священнослужители не подлежат бронированию.

Также глава Госэтнополитики привел результаты социологического опроса, согласно которому 25% респондентов считают, что священники должны служить в армии на общих основаниях, в то время как 44% опрошенных поддерживают предоставление им исключений.

Напомним, в мае Кабинет министров принял постановление, меняющее критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Одно из ключевого решений касается повышения требований к уровню средней заработной платы.

Также в Минэкономики сообщили, что в середине июня начнут действовать новые правила бронирования военнообязанных работников, работающих по совместительству. Отныне такие лица будут учитываться в квоте бронирования только на одном предприятии.

Кроме того, в Минэкономики назвали общее количество работников, забронированных от мобилизации в Украине.

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