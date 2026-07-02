Обновленные правила бронирования: стало известно, кто может потерять бронь осенью

Правительство изменило условия бронирования военнообязанных работников. Основные изменения касаются требований к заработной плате, критериев определения критически важных предприятий и правил работы по совместительству.

Об этом сообщает народный депутат Украины IX созыва от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, до 1 сентября продолжается переходный период, а значит все брони останутся действительными. Однако после этого бизнесу придется либо выполнить новые требования, либо их работники потеряют право на «бронь».

27 мая 2026, 11:47 Изменения в системе бронирования военнообязанных в 2026 году Правительство увеличило требования к средней зарплате на критически важных предприятиях и запускает регулярное обновление критериев критичности. Подробнее об изменениях в системе бронирования – на инфографике.

Что изменилось

Вырос зарплатный порог для критически важных предприятий.

Теперь заработная плата работника должна быть не менее 26 000 грн, а для компаний, расположенных на прифронтовых территориях – от 21 600 грн. Помимо зарплатного порога, обязательным условием является отсутствие налогового долга.

Новые правила для совместителей.

Также изменены правила для работников, имеющих несколько мест работы. Отныне сотрудника можно включить в квоту на бронирование только на одном предприятии, даже если он официально оформлен как совместитель в нескольких компаниях.

Обновление критериев критичности.

Министерства и областные администрации пересматривают отраслевые и региональные требования к предприятиям. Ожидается, что большинство этих требований будет ужесточено. В связи с этим около 20% предприятий должны будут повторно подтвердить свой статус критичности до 10 серпня.

«Это первый системный пересмотр с декабря 2024 года. За полтора года количество забронированных выросло на 300 тыс. человек, а критически важных предприятий стало больше на 9 тыс. Под новые критерии попадает около 20% предприятий – им нужно подтвердить статус критичности до 10 августа текущего года», – уточняет Василевская-Смаглюк.

Отдельно депутат подчеркивает, что действующие бронирования остаются в силе до 1 сентября. Автоматического отмены бронирования не предусмотрено.

Как известно, на сегодняшний день в Украине забронировано более 1,3 млн человек. По данным министра экономики Алексея Соболева, правительство не ожидает резких изменений в общем количестве забронированных и планирует сохранить его на уровне 1,1–1,3 млн человек.

Напомним, недавно в Министерстве обороны Украины перечислили случаи, при которых отсрочка от мобилизации для военнообязанных в «Резерв+» будет продлеваться автоматически. Всего таких – 22 случая.

Также мы писали, что Кабмин ужесточил критерии для компаний, имеющих право на бронирование сотрудников.

Тем временем в Минэкономики назвали конечную дату подтверждения критичности предприятий.

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