Обновленные правила бронирования: стало известно, кто может потерять бронь осенью

Правительство изменило условия бронирования военнообязанных работников. Основные изменения касаются требований к заработной плате, критериев определения критически важных предприятий и правил работы по совместительству.
Об этом сообщает народный депутат Украины IX созыва от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.
По ее словам, до 1 сентября продолжается переходный период, а значит все брони останутся действительными. Однако после этого бизнесу придется либо выполнить новые требования, либо их работники потеряют право на «бронь».
Что изменилось
Вырос зарплатный порог для критически важных предприятий.
Теперь заработная плата работника должна быть не менее 26 000 грн, а для компаний, расположенных на прифронтовых территориях – от 21 600 грн. Помимо зарплатного порога, обязательным условием является отсутствие налогового долга.
Новые правила для совместителей.
Также изменены правила для работников, имеющих несколько мест работы. Отныне сотрудника можно включить в квоту на бронирование только на одном предприятии, даже если он официально оформлен как совместитель в нескольких компаниях.
Обновление критериев критичности.
Министерства и областные администрации пересматривают отраслевые и региональные требования к предприятиям. Ожидается, что большинство этих требований будет ужесточено. В связи с этим около 20% предприятий должны будут повторно подтвердить свой статус критичности до 10 серпня.
«Это первый системный пересмотр с декабря 2024 года. За полтора года количество забронированных выросло на 300 тыс. человек, а критически важных предприятий стало больше на 9 тыс. Под новые критерии попадает около 20% предприятий – им нужно подтвердить статус критичности до 10 августа текущего года», – уточняет Василевская-Смаглюк.
Отдельно депутат подчеркивает, что действующие бронирования остаются в силе до 1 сентября. Автоматического отмены бронирования не предусмотрено.
Как известно, на сегодняшний день в Украине забронировано более 1,3 млн человек. По данным министра экономики Алексея Соболева, правительство не ожидает резких изменений в общем количестве забронированных и планирует сохранить его на уровне 1,1–1,3 млн человек.
Напомним, недавно в Министерстве обороны Украины перечислили случаи, при которых отсрочка от мобилизации для военнообязанных в «Резерв+» будет продлеваться автоматически. Всего таких – 22 случая.
Также мы писали, что Кабмин ужесточил критерии для компаний, имеющих право на бронирование сотрудников.
Тем временем в Минэкономики назвали конечную дату подтверждения критичности предприятий.
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