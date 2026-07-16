На Днепропетровщине военный в СЗЧ открыл огонь по полицейским, ранены бойцы КОРД

В Днепропетровской области военнослужащий, который самовольно оставил воинскую часть, открыл огонь по правоохранителям во время проведения обыска. В результате стрельбы ранения получили двое бойцов спецподразделения КОРД.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел утром во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины. С сентября 2024 года он находился в статусе лица, которое самовольно оставило воинскую часть (СЗЧ).

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по фактам мошенничества в особо крупных размерах и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Во время обыска мужчина открыл огонь по полицейским. В результате стрельбы ранения получили двое спецназовцев КОРД. Их доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

После стрельбы мужчина оставался в доме, где позже совершил самоубийство. Правоохранители изъяли оружие и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе прямо во дворе жилого дома.

Также 1 июня в столице задержали водителя, который во время дорожного конфликта устроил стрельбу и тяжело ранил другого водителя.

Кроме этого, 9 мая громкий инцидент произошел в Черкассах, где мужчина открыл огонь из-за конфликта с детьми, которые рвали сирень возле его дома.

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